Ginnastica Biella, Eleonora Ghione tra le prime 10 ginnaste d’Italia

Si sono tenute a Civitavecchia, sabato 11 e domenica 12 dicembre, l'ultima prova del campionato Junior 3 Gold di Ginnastica Artistica Femminile. Ginnastica Biella era ben presente con la propria atleta di punta Eleonora Ghione, che con una bella gara senza errori, sabato 11, ha raggiunto l’ottava posizione generale tra le migliori ginnaste d’Italia nella categoria.

Domenica 12, nella finale sulla Trave, ha sfiorato il podio per un soffio (0,05 punti), giungendo quarta! Una bellissima prova davvero, per un fine settimana da incorniciare, al termine di un anno di fatiche ma anche di soddisfazioni. Irina Sitnikova che ha accompagnato in gara l’atleta, non ha che elogi per Eleonora, alla quale si aggiungono i complimenti di tutta la società.