Green pass base e rafforzato: dal 6 dicembre sul territorio 1067 controlli sul possesso personale di green pass e su attività o esercizi pubblici

In applicazione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che integra, con ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, il quadro delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento del predetto virus, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, è stato potenziato il sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali.

In attuazione dell’apposito Piano predisposto dal Prefetto, Franca Tancredi, sono state intensificate le attività di verifica da parte della Forze dell’Ordine e delle Polizie locali, del possesso della certificazione verde, cd. Green pass.

Dallo scorso 6 dicembre, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri ed il personale della Guardia di Finanza, hanno complessivamente effettuato 1067 controlli, di cui 924 sul possesso personale di green pass, e 143 su attività o esercizi pubblici. Gli esiti delle verifiche hanno comportato la sanzione di 6 persone prive del prescritto green pass, e la sanzione di un titolare di un esercizio pubblico. Le Polizie locali di Biella, Cossato e Vigliano biellese, hanno concorso nei servizi procedendo a 53 controlli, focalizzati, soprattutto, sui trasporti locali, rilevando una violazione.

L’Arma dei Carabinieri, in seguito ad un controllo in un bar in Biella, ha deferito e sanzionato due persone in quanto, alla richiesta di esibizione della certificazione verde, è stato fornito un titolo appartenente a persona diversa declinando false generalità. Alla persona controllata ed alla titolare della certificazione verde, consapevole dell’uso illecito che ne sarebbe stato fatto, è stato contestato il reato di sostituzione di persona in concorso, falsa attestazione ad un Pubblico Ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri. La Polizia di Stato ha proceduto alla chiusura provvisoria per tre giorni di un ristorante in Biella presso il quale, nell’ambito di un controllo, è stata accertata la presenza di tre avventori seduti ai tavoli interni privi del necessario green pass rafforzato. Patti per l’attuazione della sicurezza urbana.

In data odierna, in Prefettura si è proceduto alla sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, connessi alla procedura di partecipazione al bando per il finanziamento di progetti di videosorveglianza da parte del Ministero dell’Interno, nonché strumento che, nel quadro della collaborazione tra Amministrazioni comunali e forse dell'ordine, si prefigge di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto delle forme di illegalità presenti nei rispettivi territori.

I Comuni firmatari sono stati Crevacuore, Pettinengo, Pray, Muzzano, Sordevolo, Zimone, Cossato, Candelo e Vigliano biellese. L’evento, fa seguito all’analoga sottoscrizione avvenuta lo scorso 6 dicembre nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi presso la sala consiliare di Salussola, dove il Prefetto, Franca Tancredi, ha firmato i Patti con i Comuni di Salussola, Cavaglià, Roppolo e Viverone.