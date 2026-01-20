Biella più sicura: sanzioni, prevenzione e grandi eventi nel bilancio 2025 della Polizia Locale

L’anno 2025 ha visto un’intensa e articolata attività della Polizia Locale del comune di Biella. Ancora una volta si conferma e rafforza il ruolo centrale del corpo nella gestione della sicurezza urbana, della viabilità e del rispetto delle regole sul territorio.

Dai numeri diffusi dall'Assessorato alla Polizia Locale della Città di Biella si nota innanzitutto che, negli ultimi 12 mesi, sono stati rilasciati 520 nuovi pass per persone con disabilità, a supporto della mobilità e dell’accessibilità urbana. Inoltre, sono state emesse 1.200 ordinanze di viabilità, a garanzia di una corretta gestione della circolazione cittadina. L’attività di supporto amministrativo ha incluso anche 2.180 richieste di notifica, 3.300 accertamenti e segnalazioni per pratiche di residenza, oltre a 236 accertamenti su convivenze per permessi di soggiorno e verifiche su immobili ATC.

Nel 2025 la Polizia Locale ha effettuato 55 comunicazioni di notizia di reato, raccolto 22 denunce di smarrimento, eseguito 7 segnalazioni per assuntori di sostanze stupefacenti (individuati anche grazie ai molti servizi effettuati con unità cinofila in varie zone della città) e disposto 3 ordini di allontanamento. Sono stati eseguiti anche 12 trattamenti sanitari obbligatori (TSO), in collaborazione con le autorità competenti. Importante l’attività di vigilanza economica e commerciale: alla fine, risultano 20 sanzioni per violazioni al regolamento del mercato, 18 per volantinaggio irregolare e 37 ad attività commerciali su 65 controlli effettuati, con 2 sequestri di merce contraffatta.

Sul fronte della circolazione e sicurezza stradale sono stati rilevati 128 sinistri, di cui 2 mortali, 81 con feriti e 45 senza feriti. Tra i provvedimenti adottati nei confronti degli automobilisti si segnalano nel corso del 2025 7 sequestri penali, 116 sequestri amministrativi, 450 rimozioni di veicoli e 27 fermi amministrativi. Grande l'attenzione da parte degli agenti verso la mobilità delle categorie più fragili e deboli: i controlli hanno portato a 155 sanzioni per aver occupato gli stalli invalidi senza averne titolo, a cui si aggiungono altre 450 tra sosta sul marciapiedi e su attraversamento pedonale.

Anche la prevenzione è stata uno degli obiettivi dell'anno appena trascorso: in particolare, l'attenzione è stata rivolta agli automobilisti che circolano senza patente o con il veicolo senza copertura assicurativa: 102 le sanzioni per veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, 20 quelle per guida senza patente (senza mai averla conseguita o ritirata). Controlli specifici sono stati messi in campo anche per il contrasto all’uso improprio di monopattini e biciclette. Alla fine sono state effettuate 23 multe per l'utilizzo improprio del monopattino (16) e della bici (7). Grande lavoro è stato svolto dalla Sezione Ambiente della Polizia Locale di Biella che ha portato a 20 sanzioni per abbandono di rifiuti o conferimenti errati.

Sull'attività svolta nel 2025 si sono espressi così il sindaco di Biella Marzio Olivero e l'assessore Giacomo Moscarola, assieme al comandante Massimo Migliorini: “Non è possibile parlare di questi numeri senza ricordare gli eventi che sono stati gestiti nell'ultimo anno: tappa del Giro d'Italia, tappa della Vuelta, edizione ancora più impegnativa di Bolle di Malto ma soprattutto la 96° Adunata Nazionale degli Alpini che ha riscontrato un successo unanime che è andato al di là delle più rosee aspettative portando Biella all'onore delle cronache nazionali e non solo. E se negli occhi della gente restano i 3/4 giorni nei quali la città è stata invasa da una folla festante di Alpini e simpatizzanti provenienti da tutta Italia e dal mondo intero, tutto ciò è stato reso possibile da un lavoro incredibile di tutta la macchina comunale ma in particolar modo dal settore Sicurezza che per mesi ha lavorato, spesso nell'ombra, per la buona riuscita dell'evento in stretta collaborazione con gli organizzatori oltre che ovviamente con gli organi dello Stato, deputati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nonostante questi impegni che potremo definire straordinari, non è mancata quella crescita auspicata dall'amministrazione comunale sia in tema di sicurezza urbana, basti pensare ai numerosi interventi dell'unità cinofila, anche a supporto delle altre forze di polizia, sia di controllo del territorio in senso lato, in funzione tanto preventiva che repressiva”.

“L'impegno dell'amministrazione comunale non si ferma qui – spiegano - Anzi punta molto a rilanciare con sempre maggior forza l'impatto che la Polizia Locale deve avere sul territorio e in questa ottica va visto anche il recente importante investimento, con il contributo del Ministero degli Interni, per l'acquisto e l'allestimento, ad oggi in fieri, di un furgone da utilizzare come ufficio mobile per garantire sempre più la vicinanza delle istituzioni ai cittadini anche residenti nelle frazioni, con campagne mirate di prossimità quali il contrasto alle truffe contro gli anziani e come strumento qualificante dei servizi di pronto intervento, ad esempio per i rilievi dei sinistri stradali. E' ferma intenzione intervenire in maniera costante e progressiva al potenziamento delle risorse umane e strumentali da mettere a disposizione della Polizia Locale, nella consapevolezza che il primo biglietto da visita di una città sia rappresentato dagli operatori presenti sul territorio, 365 giorni l'anno e che la presenza sempre più costante, anche in orario serale/notturno, dei nostri agenti potrà contribuire a rendere ancor più sicuro e vivibile il nostro territorio. A tutti gli appartenenti del corpo di Polizia Locale, ufficiali ed agenti, va il nostro ringraziamento per la grande attività svolta durante l’anno che ha portato a ottimi risultati e che ha visto una crescita costante delle attività svolte”.