CRONACA | 20 gennaio 2026, 16:40

Auto in fiamme nel centro di Biella, l'incendio è doloso: scoperto il presunto responsabile

Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato.

Sembra proprio che sia di origine dolosa l'incendio scoppiato nella prima serata di ieri, 19 gennaio, in via Losana, a due passi dal centro di Biella.

Inoltre, gli agenti della Polizia di Stato avrebbero identificato il presunto responsabile: si tratterebbe di un 36enne, ora indagato per incendio doloso. Sarebbero queste le prime frammentarie notizie del fatto di cronaca che ha preoccupato passanti e residenti della zona.

Restano da chiarire i motivi del gesto e quale materiale sia stato utilizzato per innescare le fiamme che hanno avvolto i due mezzi in sosta. Ulteriori sviluppi emergeranno alla fine delle indagini, tuttora in corso e affidate al personale della Squadra Mobile di Biella.

g. c.

