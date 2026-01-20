Auto in fiamme nel centro di Biella, l'incendio è doloso: scoperto il presunto responsabile

Sembra proprio che sia di origine dolosa l'incendio scoppiato nella prima serata di ieri, 19 gennaio, in via Losana, a due passi dal centro di Biella.

Inoltre, gli agenti della Polizia di Stato avrebbero identificato il presunto responsabile: si tratterebbe di un 36enne, ora indagato per incendio doloso. Sarebbero queste le prime frammentarie notizie del fatto di cronaca che ha preoccupato passanti e residenti della zona.

Restano da chiarire i motivi del gesto e quale materiale sia stato utilizzato per innescare le fiamme che hanno avvolto i due mezzi in sosta. Ulteriori sviluppi emergeranno alla fine delle indagini, tuttora in corso e affidate al personale della Squadra Mobile di Biella.