Biella, auto in fiamme a due passi dal centro: attimi di paura tra i passanti FOTO

Sembra proprio che abbiano riportato gravi danni alla carrozzeria le due auto in sosta che, nella prima serata di oggi, 19 gennaio, sono state avvolte dalle fiamme.

L'incendio ha avuto luogo in via Losana, a due passi dal centro di Biella. Ad assistere preoccupati al fatto di cronaca diversi passanti e automobilisti in transito che non hanno potuto far altro che riferire quanto accadeva al numero di emergenza unico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, unita alla bonifica e alla successiva messa in sicurezza dell'area interessata.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità. La strada resta al momento chiusa al traffico. Da chiarire le cause dell'incendio.