Aglietti Carni riapre accanto alla sede di Cossato la boutique di qualità “Regali su Misura”

A Cossato, accanto alla storica sede in Regione Corteggiano 2, dall’inizio di dicembre Aglietti Carni ha riaperto “Regali su Misura”, l’elegante boutique che espone i migliori prodotti di alta qualità selezionati da Aglietti.

Le confezioni, realizzate su misura con prodotti scelti, sono un’ottima idea regalo gourmet per amici e parenti che amano il buon gusto e la buona cucina. Lo staff è a disposizione di ogni cliente per consigliare le composizioni e i regali perfetti per ogni esigenza.

La boutique, sino a Natale, resterà aperta tutti i giorni, anche alla domenica dalle ore 8:30 alle 12:30.

Tutti i prodotti che si trovano all’interno della boutique, sono a disposizione anche online all’interno dello shop shop.aglietti.it oppure nei punti vendita Aglietti Carni – CRAI nelle sedi di:

Cossato (BI) – Via XXV Aprile, 39.

Aperti dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30.

Sandigliano (BI) – Via Gramsci, 50.

Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30.

Serravalle Sesia (VC) – Corso Matteotti 262B.

Aperti dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.

Per informazioni: 015 93612

Sito: shop.aglietti.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/aglietti.carni