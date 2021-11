Rally & Co sugli scudi a Chieri

La biellese Rally & Co sugli scudi alla grande corsa di Chieri classico rally storico di fine stagione nonché finale del Trofeo rally di zona. Seconda posizione assoluta nella coppa scuderie agguantata grazie all'arrivo di 5 portacolori su 7 partiti. In settima posizione assoluta e 1°di classe 2000 tc Dino Vicario e Fausto Bondesan sulla Ford Escort RS autori di una gara regolare con scelte di gomme sempre conservative.

Strepitosa 11° posizione per Enzo Borini e Aldo Gentile che a bordo della Opel ascona 2000 hanno centrato anche due ottavi posti di prova speciale, una prestazione maiuscola la loro in una gara caratterizzata da un fondo molto viscido, terreno ideale per la guida sensibile di Borini. Sedicesima piazza assoluta e quinta di terzo raggruppamento per Luca Delle coste e Alberto Galli su Fiat ritmo mentre in 18° posizione quarti di classe J2 si piazzano Luca Ferrero e Paolo Ferraris su Ford sierra cosworth che hanno da recriminare per alcuni problemi ai freni posteriori.

Molta sfortuna per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza su Fiat x19 che a causa di un cavo delle candele sfilatosi ad inizio ps perdono oltre 3 minuti e con essi 7 posizioni in classifica che li relegano al 29°posto. Mesto ritiro per i campioni italiani rally storici Marco Bertinotti e Andrea Rondi costretti al ritiro dopo un ottimo terzo tempo sulla prima speciale; ritiro anche per Pierluigi Porta e Giuliano Santi al debutto sulla Ford Escort RS gruppo 4.