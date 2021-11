Csen si riconferma il primo Ente di Promozione Sportiva in Italia

E’ il lavoro che fa la differenza. Nonostante il Covid, a commento delle informazioni scaturenti dal registro Coni alla data 31 settembre si evince che il Csen risulta essere di gran lunga il primo ente di promozione sportiva in Italia. E poi via via tutti gli altri. “Sebbene il periodo pandemico abbia messo a dura prova la tenuta di molte associazioni sportive anche nel nostro paese – commentano dal comitato provinciale di Biella - registriamo un risultato che non solo ci riempie d’orgoglio ma che ci spinge a dare il massimo in vista di un futuro che, lo sappiamo, per il mondo sportivo si annuncia tutto in salita”.

“Come è nostra consuetudine vogliamo ringraziare tutte le persone che collaborano con noi nei diversi comitati in Italia e in provincia di Biella per fornire tutte le indicazioni del caso, consapevoli che soltanto così potremo garantire quelle risposte che si rendono necessarie in una fase così difficile e complessa. Grazie a tutti coloro che si sono fidati del nostro modus operandi. E cercheremo sempre di dare il massimo come abbiamo fatto finora, consapevoli che in questo periodo c’è bisogno di veicolare informazioni corrette che forniscano risposte efficaci a tutti gli operatori del mondo sportivo”.