Continuano i Campionati giovanili per le squadre della Scuola Pallavolo Biellese

Un altro weekend ricco di impegni per la Scuola Pallavolo Biellese, impegnata in tutte le sue categorie giovanili. Ecco di seguito i risultati delle gare svoltesi in questo weekend:

U15:Usd San Rocco Novara - SPB Lanificio Sordevolo (25-5; 25-7; 25-12) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB Lanificio Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36048

U17: SPB Monteleone Trasporti - Pool Pavic 3-2 (22-25; 25-20; 25-15; 20-25; 15-7) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36047

U19: SPB Officine Pozzi - Plastipol Ovada 0-3 (15-25; 18-25; 21-25) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officine Pozzi: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35990

Prima Divisione Volley Gattinara - SPB Giuse Gallery 3-0 (25-10; 25-16; 25-18) A questo link potete trovare il calendario della gare della Prima Divisione con tutti gli impegni della nostra SPB Giuse Gallery: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35977