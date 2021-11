La costruzione coreografica in biblioteca a Vigliano con il progetto "Professione spettatore"

I meccanismi della costruzione coreografica in biblioteca a Vigliano con il progetto "Professione spettatore", foto Project Press

A partire da lunedì 8 novembre 2021 alle ore 18, nella sede della biblioteca civica di Vigliano Biellese, la Fondazione Egri per la Danza con la Compagnia EgriBiancoDanza presenta una nuova ed esclusiva programmazione pensata appositamente per il territorio biellese.

Si tratta del progetto Professione Spettatore che si affianca alla Rassegna Interscambi Coreografici, con il suo ricco cartellone di compagnie europee programmate fino a maggio 2022, avvicinando ulteriormente la comunità che abita questo spazio alla cultura della danza attraverso un progetto a lungo termine, con un’offerta variegata e di alto valore artistico.

“La collaborazione del Comune di Vigliano Biellese con la Fondazione Egri per la Danza si arricchisce di anno in anno di contenuti, di proposte artistiche, di suggestioni e di progettualità”. Queste le parole del Sindaco Cristina Vazzoler che incentivano ulteriormente la Fondazione a investire sul capitale umano di questo territorio, concentrandosi anche sulla formazione delle nuove generazioni.

Professione Spettatore è un progetto di audience engagement pensato dalla Fondazione Egri per la Danza con una programmazione di incontri ogni primo lunedì del mese alle ore 18, a partire dall’8 novembre per approfondire i meccanismi della costruzione coreografica, acquisirne le chiavi di lettura e fruire al meglio della vasta proposta di spettacoli che compongono la Rassegna Interscambi Coreografici.

Il Percorso è pensato per acquisire informazioni sulle Compagnie in programma e pone le basi per costruire una riflessione sia personale sia condivisa sul linguaggio della danza nelle sue molteplici forme di oggi. Obiettivo finale è quello di creare un dialogo con il pubblico e renderlo partecipe grazie a strumenti critici che gli permetteranno di leggere e comprendere al meglio la scena artistica contemporanea.

Questa in dettaglio la programmazione:

lunedì 8 novembre 2021 ore 18 : andare a teatro , vedere danza contemporanea, tra gesto, dinamica , scrittura nello spazio ,analisi del movimento.

lunedì 6 dicembre 2021 ore 18 : aspettando Lo Schiaccianoci. Storia del balletto, interpretazioni contemporanee.

lunedì 10 gennaio 2022 ore 18 : arte contemporanea e danza contemporanea a confronto. Esempi di lavori coreografici , site specific e museali

lunedì 7 febbraio 2022 ore 18: il ballerino? Il coregrafo? E poi..? Approfondimenti sulle figure professionali intorno allo spettacolo di danza

lunedì 7 marzo 2022 ore 18: sintesi della stagione e prospettive.

La Rassegna Interscambi Coreografici, sostenuta dalla Fondazione CRB, si intreccia con la Stagione Itinerante de IPUNTIDANZA 2021/2022, un’iniziativa della Fondazione Egri per la Danza di Torino

La Stagione Itinerante de IPUNTIDANZA 2021/2022 è realizzata con il patrocinio di: Città di Vigliano Biellese, Città di Torino, Città di Moncalieri, Città di Verbania e con il sostegno di: MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRB, Fondazione CRT, Fondazione CRC, TAP

La Rassegna Interscambi Coreografici è in collaborazione con: Opificiodellarte, Art’è Danza, Arabesque Danza, Associazione Agenda Media partner della Rassegna Interscambi Coreografici: Il Biellese, Radio Energy, Sipario, DanzaSi.

INFO E PRENOTAZIONI: promozione@egridanza.com – cell. 366.4308040

UFFICIO STAMPA: Cristina Negri – cristina.negri@fastwebnet.it - cell. 333 8317018