Apd Pietro Micca: medaglia di bronzo per Davide Mascherpa

Domenica 17 ottobre si è tenuta a Torino la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Gold Junior/Senior di ginnastica artistica maschile. Cornice dell'evento, che dopo molti mesi ha visto nuovamente la presenza del pubblico, è stato il palazzetto di via Pacchiotti, palestra della Ginnastica Victoria, e a difendere i colori della A.P.D. Pietro Micca è sceso nuovamente in pedana Davide Mascherpa (classe 2006) cimentandosi nelle specialità di volteggio e corpo libero, accompagnato da Giulio Antoniotti.

In questa seconda prova regionale il nostro giovane ginnasta ha confermato quanto di buono aveva già dimostrato nella prima gara stagionale, presentando esercizi di ottima fattura tecnica ed esecutiva. Al termine della competizione ha ottenuto un quarto posto a volteggio, che lascia un pizzico di amaro in bocca vista la minima distanza che lo ha separato dal secondo posto, e conquista nuovamente la medaglia di bronzo a corpo libero, confermandosi come uno dei migliori prospetti regionali nella specialità. Il prossimo appuntamento è fissato per il 7 di novembre a Mortara dove si svolgerà la prova di Campionato di Zona Tecnica dove si cercherà di ottenere la qualificazione per la Finale Nazionale.