Comprare un Appartamento a Varese: Guida Per l'Acquisto

Comprare un appartamento a Varese? Scegliere quello giusto non è un'impresa facile e può richiedere un tempo considerevole.

Affidarsi a degli Agenti Immobiliari è la scelta giusta e ti consigliamo di cercare gli annunci su un portale che sta acquistando sempre più popolarità: Immobiliovunque, dove troverai i migliori appartamenti in vendita a Varese.

E' importante filtrare la propria ricerca sulla base della zona, costo per metro quadro, localizzazione dell'immobile e tanti altri fattori che dipendono dalle esigenze di ognuno.

Ci sono aspetti positivi e negativi ed è essenziale non tralasciare nulla al caso.

Per tale motivo, quest'articolo sarà per te una guida all'acquisto dei migliori appartamenti a Varese considerando non solo le zone più cercate ma anche i principali motivi che stanno dietro alla scelta.

Per quale motivo scegliere Varese?

Scegliere Varese come città dove acquistare il proprio immobile è un'ottima scelta per vari motivi.

In primis Varese si distingue per le sue bellezze naturali e artistiche, come il Sacro Monte che è il patrimonio dell'Unesco, il campo dei fiori, molteplici attrazioni naturali ed i setti laghi.

Città ricca di zone residenziali tranquille e immerse nella natura, come ad esempio S. Ambrogio o Velate/Masnago.

Il centro città è il luogo dove storicità e cultura si coniugano, dando vita ad un fulcro di eleganza e comodità, nonostante le sue piccole dimensioni.

Un vantaggio per gli studenti è la vicinanza con Milano, collegata da due linee ferroviarie e dall'Autostrada A8. Infatti Varese dista esattamente 60 km da Milano e 30 km dal Lago Maggiore.

Un'ottima città per acquistare un appartamento e raggiungere i centri urbani o luoghi di interesse in poco tempo, senza vivere nel caos delle grandi metropoli.

Appartamenti a Varese: le zone più ricercate

Varese è una città molto tranquilla e garantisce una buona qualità della vita. Ci sono varie zone, che possono essere una tua futura scelta sulla base delle tue esigenze.

Sono presenti molti quartieri residenziali ed i più interessanti da considerare sono:

Bosto

Centro storico

Bizzozzero

Casbeno

Campo dei Fiori

Masnago

Aguggiari

Costi per metro quadro delle case a Varese

Ogni quartiere ha un costo diverso a seconda della locazione dell'appartamento.

A Varese il prezzo degli immobili è in calo ed il valore si è abbassato notevolmente rispetto agli altri anni.

In media una casa a Varese costa circa 1650 euro al metro quadro, mentre il prezzo dello scorso anno era di 1700 euro, con un calo pari al 3%.

Vediamo ora quali sono le zone più richieste ed il rispettivo costo per metro quadro:

Centro, Biumo Inferiore, Biumo Superiore: 1.634 euro

Casbeno, Masnago, Brunella: 1.844 euro

Bobbiate, Schiranna, Capolago, Lissago, Calcinate, Cartabbia: 1.959 euro

Giubiano, San Carlo, Bizzozero: 1.330 euro

Belforte, Valle Olona: 1.213 euro

Ippodromo, San Gallo, Montello: 1.527 euro

Sant'Ambrogio, Velate, Avigno, Santa Maria del Monte: 1.736 euro

Viale Europa, Bosto: 1.597euro

Come si vive a Varese?

Varese è un’ottima città dove investire il proprio denaro. Vi sono negozi, caffè, parchi ed è fornita da un buon sistema di trasporto pubblico. E’ presente un funicolare che consente di arrivare a Santa Maria del Monte dalla stazione di Vellone.