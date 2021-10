Biella: Caffè degli Artisti ospiterà i quadri dell’artista biellese Federica Modolo

Da venerdì 22 ottobre, al Caffè degli Artisti di Biella, si potranno ammirare alcune delle opere realizzate dell’artista Federica Modolo.

Federica è originaria di Mongrando e, quando si è innamorata della pittura, si è approcciata alla disciplina come autodidatta. Dopo aver frequentato qualche corso all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha incontrato, lungo il proprio percorso artistico, il pittore pollonese Adriano Fenoglio, diventando così sua allieva per diversi anni frequentando l’Università Popolare di Biella e il laboratorio dello stesso Maestro. La sua formazione si è poi completata con un master in Artiterapie integrate, conseguito alla scuola di Artiterapie Artedo di Torino.

“Dipingo e smetto di pensare, lascio che i colori prendano la forma che le mie mani decidono di dargli. - racconta Federica - Quando inizio a dipingere non ho un progetto particolare in mente; lascio semplicemente che le sensazioni fluiscano sulla tela”.

Federica, a cui piace dipingere quando c’è il sole e quando sente la necessità di esternare le sue emozioni tramite il pennello, da sempre utilizza colori ad olio, sperimentando negli anni anche la pittura acrilica, l’acquerello e materiali come il legno, il vetro e i metalli che diventano, ora supporto, ora parte integrante delle proprie opere.

Le sue creazioni sono intense e vibrano di passione: “Sono molto in contrasto l’una con l’altra, come ciò che c’è dentro di me. Sono colore prima di diventare forma, in cui la luce si mescola in vortici danzanti che animano il dipinto”. Amante delle rotondità e del moto perpetuo delle spirali, i vortici sono l’elemento ricorrente sulle sue tele; non solo: si ispira agli elementi naturali per dare vita ad una danza di emozioni e colore.

L’artista ha all’attivo diverse partecipazioni a mostre collettive, alcune delle quali organizzate dal gruppo artistico “Ri-circolo” di cui ha fatto parte in passato. Alcune delle sue tele sono state utilizzate anche in contesti teatrali e musicali.

All’interno dell’accogliente Caffè degli Artisti verranno esposte le opere “Il mio albero”, “Anime danzanti”, “Autunno”, “Esplosione di Emozioni” e “Pioggia di farfalle”.

La sua prima mostra, chiamata “I miei colori”, è stata esposta nel 2010 al Cantinone di Biella. Presso la Residenza Maria Grazia di Lessona, si trova esposta l’opera “Lasciamoci liberi di essere vivi”, realizzata in occasione della Giornata interazione dell’Alzheimer. Da ottobre del 2018, al museo a cielo aperto di Torrazzo, si trova in esposizione permanente lungo le strade del paese l’opera “La luna sul pozzo”, realizzata con vetro, specchi e pittura acrilica. A marzo del 2019 ha partecipato alla mostra collettiva “Donne nell'arte” a Novara e, a giugno dello stesso anno, ha realizzato un’esposizione personale presso le sale del palazzo del Comune di Strambino (Torino).In quella stessa estate, “Emozioni dipinte” è stata ospite presso il Castello di Verrone all'interno del Comune.

I quadri sono visibili in qualsiasi momento di apertura del locale.

Caffè degli Artisti si trova a Biella, in via Duomo 6.

Per informazioni e prenotazioni:

Cell. 340 4627077

www.facebook.com/ArtCoffeeBiella

www.instagram.com/artisti_del_caffe/

www.caffedegliartisti-biella.com/