Gbo green school: dai giardini pensili di Babilonia fino ai business parks dell'epoca attuale

Un corso sulla storia del Giardino, aperto a tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze sui giardini italiani, del mondo e del Biellese in particolare. Il corso è diviso in tre moduli e in ciascuno si approfondirà un argomento specifico, dai giardini pensili di Babilonia fino ai business parks dell'epoca attuale. Il Biellese può vantare uno straordinario patrimonio di giardini storici: la conoscenza e quindi la valorizzazione presentano quindi un importante tassello per la promozione del territorio. Un interessante focus sugli orti e giardini botanici italiani permetterà di inquadrare meglio le attività del Giardino Botanico di Oropa.

Questa attività, come molte altre, è possibile grazie ad un Bando della Regione Piemonte Direz. Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, che ha permesso la creazione presso UPBEduca di Biella di un dipartimento del verde: un luogo di formazione, di ritrovo, di scambio ma anche di intrattenimento per diffondere la cultura delle piante, del verde e dell'ambiente.

Argomenti trattati

Mercoledì 27 ottobre ore 19:00-Sala conferenze Palazzo Ferrero al Piazzo (Biella) e in streaming sulla piattaforma Google Meet: origini del giardino, dalla storia antica, passando dalla tradizione romana e moresca, si arriverà al giardino medioevale nei monasteri e case private; il giardino formale all'italiana e alla francese. Come il paesaggio prevalente in ogni singolo Paese ha determinato le linee generali dello stile. L'influenza fondamentale del paesaggio inglese nella concezione dell'idea del parco naturale;

Mercoledì 3 novembre ore 19:00-Sala conferenze Palazzo Ferrero al Piazzo (Biella) e in streaming sulla piattaforma Google Meet: Orti Botanici eccellenze italiane: un ritratto di un mondo complesso ma per molti versi sorprendente, che custodisce bellezze straordinarie e che svolge attività varie e interessanti. Con una digressione dedicata ai Giardini Botanici Alpini;

Mercoledì 10 novembre ore 19:00-Sala conferenze Palazzo Ferrero al Piazzo (Biella) e in streaming sulla piattaforma Google Meet: i giardini biellesi: "Il Paesaggio ordito". In trentacinque Comuni del territorio provinciale sono stati inventariate centoventotto entità fra giardini e aree di interesse botanico

Uscite Sabato 30 ottobre ore 9:00-Il Sacro Monte ed in Giardino Botanico di Oropa; Sabato 6 novembre ore 9:00-La Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza".

Iscrizioni obbligatorie, online sul sito del Giardino Botanico di Oropa.