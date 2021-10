Inizio col botto per TeamVolley, 3-0 al Collegno

Inizia sotto una buona stella il cammino del bonprix TeamVolley nel campionato 2021/22 di Serie C. Giovedì sera, tra le mura amiche del palasport di Lessona, che finalmente ha potuto riaccogliere tanti tifosi biancoblù, le ragazze di coach Fabrizio Preziosa (orfane di Biassoli in palleggio, ma Daffara non l'ha fatta rimpiangere) hanno superato con un bel 3-0 le giovanissime ma altrettanto quotate avversarie del Cus Collegno.Tutto facile nel primo set, con Gaito e compagne che si aggiudicano il parziale lasciando la formazione ospite a 11.

La musica cambia già in avvio di seconda frazione, quando si intuisce che da quel momento in avanti il match andrà avanti sui binari dell'equilibrio. Solo la maggiore esperienza e voglia di vincere delle biancoblù riesce a piegare il coriaceo sestetto torinese, tradito nei momenti importanti dall'evidente inesperienza, dovuta per lo più a motivi squisitamente anagrafici.

«Un match parecchio interessante - sottolinea Fabrizio Preziosa -, una partita di cartello già alla prima giornata, dal momento che il Cus Collegno è considerata da tutti gli addetti ai lavori una delle squadre candidate alle zone alte della classifica. Inoltre era la prima volta che coach Alessio Bellagotti tornava a Lessona da avversario in Serie C. Non avendo disputato la Coppa Piemonte avevamo bisogno di testare fin da subito il nostro livello di preparazione e devo dire che è andata bene. Le ragazze meritano un plauso per come hanno approcciato la gara, arrivando tra l'altro da una settimana complicata per problemi legati alla disponibilità della palestra e dovendo sopperire ad assenze dell'ultimo minuto come quella di Biassoli in palleggio. In ogni caso, grazie alla coesione di questo gruppo abbiamo potuto sfruttare al meglio le nostre caratteristiche tecniche. Ora pensiamo già al prossimo impegno che ci vedrà affrontare, di nuovo in casa tra due settimane, il fortissimo Lingotto».

«Sono soddisfatta di questa partenza con il piede giusto - afferma il capitano del TeamVolley, Sara Gaito -. Siamo state brave a gestire la partita, a controllare le nostre avversarie e ad incanalare nel modo migliore l'emozione di tornare a giocare finalmente davanti al nostro pubblico. Abbiamo messo in campo grande concentrazione e determinazione. D'altra parte, nel corso della settimana il nostro staff tecnico ci aveva presentato nel dettaglio le avversarie e inoltre sapevamo che sono allenate da Alessio Bellagatti, un coach che stimo molto e dal quale ho imparato tanto. Ci tengo a ringraziare le mie compagne, lo staff, la società e il nostro calorosissimo pubblico per questo splendido inizio di stagione».

«Possiamo davvero ritenerci molto soddisfatte della nostra prestazione perché abbiamo espresso una buona pallavolo, grazie anche al nostro staff che ha preparato il match in modo impeccabile facendoci giocare sui loro punti deboli - sottolinea Letizia Gualinetti -. Fabrizio Preziosa voleva che aggredissimo le avversarie fin da subito e così è stato. Collegno è una formazione molto giovane ma forte sia sotto l'aspetto fisico che tecnico, quindi un impegno da non sottovalutare. Abbiamo dominato il primo set, poi quando loro sono migliorate alzando il livello tecnico-tattico siamo state brave a controllarle. Ci sono ancora delle sbavature da sistemare in allenamento ma devo dire che la partenza lascia ben sperare per il prosieguo del nostro campionato».

BONPRIX TEAMVOLLEY - CUS COLLEGNO 3-0

Parziali: 25-11, 25-22, 25-23

TeamVolley: Cimma (L), Daffara 6, Peruzzo 1, Levis 9, Gaito 5, Loro Piana 1, Zatta 3, Biasin 2, Barbonaglia, Gualinetti 14. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia