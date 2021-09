Pella nel Comitato Esecutivo Nazionale di Unioncamere

Riceviamo e pubblichiamo:

<La mia designazione all'interno del Comitato Esecutivo Nazionale di Unioncamere a Roma, mi onora grandemente dal punto di vista personale e, allo stesso tempo, mi impegna su molti fronti tali da poter dare il massimo contributo allo sviluppo economico italiano e in particolar modo al nostro territorio. Unioncamere rappresenta il sistema camerale italiano dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura nei confronti degli organi di governo territoriale, nazionale ed internazionale. Il Comitato Esecutivo, in particolare, è l'organo di indirizzo politico, composto da 26 membri ovvero il Presidente nazionale, i Vicepresidenti, i componenti dell'Assemblea e i rappresentanti del Governo e della Conferenza Unificata. Sarò lieto di poter contribuire nel fare da anello di congiunzione tra il mondo produttivo e il mondo degli Enti locali nella veste di Vicepresidente vicario Anci e Deputato della Repubblica. Per il triennio 2021-2024 sarò impegnato nel rafforzare e stimolare nuove sinergie a livello territoriale soprattutto in ottica di realizzazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale vede Regioni, Province e Comuni destinatari diretti di quasi 100 miliardi, come illustrato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento.Per questa ragione ho già preso contatti con il Presidente della nuova Camera di Commercio Novara-Biella-Vercelli-Vco, Fabio Ravanelli, e con il nostro Vicepresidente biellese, Alessandro Ciccioni, in merito alle tematiche prioritarie per il nostro quadrante, rinnovando la più ampia disponibilità nell'interesse del nostro territorio>.