Pietro Micca, esordio col botto per il giovane Davide Mascherpa

Domenica 26 settembre ha avuto luogo a Vercelli, presso la palestra della A.S.D. Libertas Ginnastica, la prima prova del Campionato Regionale Individuale Gold Junior/Senior di ginnastica artistica maschile. Con grande soddisfazione della Pietro Micca, ha fatto il suo esordio in questo tipo di competizione il giovane (classe 2006) Davide Mascherpa cimentandosi nelle specialità di volteggio e corpo libero, accompagnato in campo gara dalla responsabile tecnica Marica Giovannini e dal suo allenatore Giulio Antoniotti.

“Grande emozione da parte del nostro portacolori per questo suo debutto individuale, ma l'intensa estate di lavoro e allenamento gli ha permesso di affrontare la gara con grande determinazione e consapevolezza delle proprie capacità – spiegano - L'impegno ed il sudore profuso gli sono valsi nella categoria 2 splendide medaglie di bronzo in entrambe le specialità nella categoria junior 2, risultati che sicuramente serviranno come grande iniezione di fiducia per i prossimi impegni. Pronti quindi a ripartire con ancora più carica e grinta in vista della seconda prova regionale in calendario, fissata per il 16 ottobre, nella quale si cercherà di migliorare quanto di buono già fatto finora”.