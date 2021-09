Che soddisfazione per coach Squarcina, vince con la Virtus Bologna la Supercoppa

Milano – Bologna è un classico della palla a spicchi, una partita infinita che è culminata nella scorsa stagione con le finali scudetto in cui una Milano alla frutta, causa Eurolega, è stata letteralmente dominata dai Paiola boys che hanno riportato titolo e sorriso sulla sponda virtussina di Bologna. E l'altra sera è andata in onda un nuovo capitolo della saga infinita tra le due città ma il finale del copione è sempre stato lo stesso Bologna in vantaggio con Belinelli, Teodosic e Paiola e Milano ad inseguire con il Chacio Rodriguez.

Ma c’era uno spettatore interessato in più, nello staff di Scariolo c’era infatti un giovane sorridente che ha alzato al cielo la coppa con la stessa foga di quando aveva esultato per la vittoria contro Rieti che sanciva la permanenza di Biella in serie A2. Si tratta di Jacopo Squarcina, head coach di Biella nella passata stagione. Un successo meritato per un giovane appassionato di basket e che ha elevato la palla a spicchi a proprio oggetto di lavoro.

Proprio vero che è strano e beffardo il destino dal non rinnovo con Biella ad approdare al tempio del basket di Bologna e dall’essere al fianco di un’icona del basket italiano come Belinelli, un bolognese che ha detto la sua sul basket anche in NBA. Non ci resta che augurare al buon Squarcina ulteriori successi con le V nere e ricordarsi ogni tanto di Biella, poi se si volesse anche realizzare una partitella a Biella con Paiola, noi ci siamo.