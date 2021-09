Il Tor330 - Tor de Geats entra nel vivo: dopo la prima notte già selezione tra i favoriti

È presto per affermarlo con certezza, ma dopo la prima notte al TOR330 - Tor des Geants® sembra già profilarsi un testa a testa tra due dei favoriti per la vittoria finale: lo svizzero Jonas Russi, in ottima forma, e l’italiano Franco Collè, alle prese con problemi fisici, già qui vincitore delle edizioni 2014 e 2018. Un distacco dal gruppo che ha coinciso con alcuni ritiri eccellenti di questa prima notte tra cui quello dell’americano John Kelly, del canadese Reynolds Galen e degli italiani Giuliano Cavallo e Andrea Macchi. Tra le donne, saldamente al comando la fortissima atleta del team Scarpa, la spagnola Silvia Trigueros Garrote, seguita dalla bergamasca Melissa Paganelli. Ritiro confermato anche per Lisa Borzani, tra le favorite.

In pieno svolgimento anche il TOR450 - Tor des Glaciers, il cui vincitore è atteso di ritorno a Courmayeur giovedì pomeriggio. Affiancati, praticamente da inizio gara, lo svizzero Jules Gabioud e l’italiano, francese di adozione, Luca Papi che - a dimostrazione dello spirito speciale che distingue questa competizione - lungo il percorso hanno trovato il tempo di postare un selfie che li ritrae insieme sui loro social. Distanziata, ma ottima terza assoluta e prima tra le donne, al momento resiste bene la canadese Stephanie Case.

Grande attesa anche per gli altri due appuntamenti previsti, a partire dal TOR130 - Tot Dret, la cui partenza è prevista per domani alle ore 21 da Gressoney-Saint-Jean. Sabato 18 sarà infine la volta del TOR30 - Passage au Malatrà, la competizione sulla distanza più breve che concluderà il programma TORX® 2021. Oltre che dagli account social Facebook e Instagram, dal sito www.tordesgeants.it sarà possibile seguire l’andamento di tutte le gare e dei singoli atleti grazie ad un rinnovato sistema di live tracking.