Collè ha dovuto rinunciare al Tor des Geants: "Andrò comunque sul percorso e invito anche voi a fare lo stesso" VIDEO

Franco Collè, uno dei protagonisti indiscussi del Tor Des Geants ha dovuto rinunciare alla gara.

"Mentre mi stavo allenando - racconta Franco - ho sentito un dolore a un ginocchio e dopo una risonanza eseguita proprio a Biella abbiamo visto che avevo un problema al menisco che non mi avrebbe permesso di affrontare gli oltre 300 km del Tor. Ci tenevo, mi ero preparato veramente tanto, quest'anno si stava configurando un nuovo duello, ma purtroppo non potrò esserci. Per me il Tor è "La gara", non so se riuscirò a essere alla partenza, se me la sentirò, ma andrò su percorso, ci tengo, soprattutto dagli amici del Coda questo sì, andiamo tutti a tifare".