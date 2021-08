Giuliano Pavan racconta la maratona 10in10 di Orta: “La mente è già per la gara in Ungheria”

L'atleta biellese ci ha raccontato: “Sono leggermente deluso dal percorso e dal risultato ottenuto, posizionandomi a circa metà classifica, ma ho sempre affrontato in modo combattivo le gare, a me interessava finire le corse”.

Torna così a casa il runner, dopo aver percorso 500 km in 10 giorni, con tappe da 50 km al giorno in un tempo medio di 6 ore e mezza,, subendo due rovinose cadute, correndo sotto al sole cocente di agosto a 35°, con un dislivello totale di 5200m.

“Ma non ho tempo per riposarmi, mi sto allenando per la Ultramarathon in Ungheria in partenza a settembre”, anticipa Pavan.