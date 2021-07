Rally & Co scalda i motori, ecco gli equipaggi in gara nel weekend

Cresce l'attesa per la gara di casa per i piloti partecipanti al campionato italiano velocità fuoristrada targati Rally & Co. Sull'autodromo Seletto di Veglio nel 4° appuntamento di campionato italiano nella gara organizzata dal veglio 4x4 saranno ben 5 gli equipaggi presenti portacolori della scuderia biellese.

Pronti a battagliare per una posizione che conta Alberto Gazzetta e Denis Cortese che a bordo della loro Ford Fiesta proto venderanno cara la pelle nel gruppo b tentando di bissare la vittoria ottenuta nel 2019; sempre in gruppo b presenti Paolo Magagnato e Sergio Callegari su Suzuki Vitara stessa vettura ma di formula classic per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia.

Sulla verde jeep Renegade al via Manuel Tosetto e Roberta Seguini mentre con la consueta Suzuki Samurai ai nastri di partenza Riccardo Cairati affiancato questa volta dal padre Mauro. Due manches il sabato e 3 la domenica, come da tradizione molto difficili, decreteranno il vincitore assoluto dell'edizione 2021 per la gioia di 250 persone del pubblico che potranno godersi lo spettacolo gratuitamente in questa annata.