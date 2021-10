Monica Valle, esordio con la Biella Motor Team

È arrivato all’ottava edizione lo slalom Bubbio-Cassinasco, valido per il Trofeo Centro Nord, che si correrà domenica 27 giugno sui 3300 metri della provinciale che collega le due località della Langa astigiana. Nella giornata di sabato si terranno le verifiche di vetture e piloti mentre la gara prenderà il via alle 11 per la manche di ricognizione mentre alle 13 comincerà la prima delle tre manches di gara.

La competizione organizzata dalla Supergara segna l’esordio con i colori della Biella Motor Team di Monica Valle, pilota di Almese (TO). La sua Renault 5 GT Turbo, con cui cercherà un buon risultato nella propria classe d’appartenenza (Gruppo Speciale Slalom, classe S7) e nella classifica femminile, avrà il numero 29 sulle fiancate.

Monica Valle corre da una decina d’anni, prima nei Formula challenge in pista e poi negli slalom, ottenendo risultati soddisfacenti nella classifica di assoluta e anche in quella femminile sia nel Campionato italiano che nelle gare regionali.