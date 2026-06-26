A Castelletto Cervo a breve verranno accese le nuove telecamere

Castelletto Cervo, novità importanti sul fronte della sicurezza urbana. Nelle scorse settimane sono state piazzate nuove telecamere in alcune aree considerate strategiche e a breve saranno attivate.

A permettere il potenziamento del sistema di videosorveglianza già presente nel Comune ormai da anni, è stato un bando ministeriale. In particolare i nuovi sistemi hanno trovato spazio nel municipio, nella zona del nuovo edificio situato nel centro del paese, nell'area che comprende la sede della Pro Loco, nel bike park e nel campetto polivalente, nella scuola dell'infanzia, presso l'ambulatorio medico, il cimitero del capoluogo e quello della frazione Garella. In quest'ultima località sarà inoltre attivato un dispositivo dotato di lettura automatica delle targhe, pensato per monitorare gli accessi alla frazione.

"E' una bello operazione - commenta il sindaco Omar Giletti - . Ora attendiamo che vengano collegate e accese e sarà uno strumento in più per garantire maggior sicurezza agli abitanti di Castelletto Cervo".