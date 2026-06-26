Raccolta differenziata, Occhieppo Inferiore dice no ai cambiamenti dal 1° luglio

Da mesi i Comuni che fanno capo a Cosrab stanno organizzando incontri ed eventi informativi per spiegare ai cittadini le novità previste per la raccolta del rifiuto indifferenziato, vale a dire che dal 1° luglio sarebbe passato da una volta alla settimana a una volta ogni due settimane. Tuttavia, a pochi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al servizio, alcuni Comuni hanno deciso di non aderire immediatamente ai cambiamenti e di proseguire, almeno per il momento, con l'attuale sistema di raccolta.

Tra questi c'è anche Occhieppo Inferiore.

"Non eravamo tutti molto convinti di questo cambiamento, io compresa – spiega la sindaca Monica Mosca –. Quando si è aperta una piccola possibilità per avere un margine di manovra l'abbiamo accolta. Al momento abbiamo ritenuto che fosse la scelta migliore, anche considerando la stagione estiva e i possibili disagi che il nuovo sistema avrebbe potuto comportare".

La decisione non significa però un passo indietro sugli obiettivi della raccolta differenziata. Anzi, secondo l'amministrazione comunale c'è ancora molto lavoro da fare per migliorare la qualità del conferimento dei rifiuti.

"Abbiamo constatato che esiste ancora un ampio margine di miglioramento. Molte persone non effettuano una corretta raccolta differenziata e voglio sottolineare che non si tratta di cittadini stranieri, ma spesso di italiani che ho visto personalmente conferire i rifiuti in modo non adeguato", aggiunge la sindaca.

Per il momento, dunque, il servizio non subirà modifiche sostanziali, se non eventuali aggiustamenti del calendario di raccolta. L'intenzione del Comune è però quella di intensificare l'attività di sensibilizzazione e controllo.

"Vogliamo avviare una campagna informativa per spiegare ai cittadini come effettuare correttamente la raccolta differenziata. Inoltre stiamo valutando l'installazione di fototrappole per individuare chi abbandona i rifiuti o chi arriva da altri Comuni per conferire sul nostro territorio, un fenomeno che da noi è piuttosto frequente essendo un comune di passaggio. In prospettiva si potrebbe anche ragionare sulla realizzazione di alcune isole ecologiche".