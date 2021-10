Weekend di gare per l’Amron Team, ecco i risultati ottenuti

Weekend di gare per l’Amron Team, impegnata su più fronti. Sabato di scena in Val Gardena, con partenza dalla località Monte Pana a oltre 1600 mt dì altitudine, prendeva il via la terza edizione della Sasslong Run, gara spettacolare di 21,8 km e +900 mt. di dislivello, che si inerpicava tra il Sassolongo ed Sassopiatto, montagne patrimonio dell’Unesco!

Con 600 partenti al via, ed una lista atleti di livello nazionale, difendeva splendidamente i colori societari Franco Mosca Balma, con un ottimo 41esimo posto assoluto, e primo di categoria su 110! Al rientro da un infortunio invece Luigi Nicoletto chiudeva nella pancia del gruppo la dura gara.Sul fronte locale, domenica si è svolta la decima del Trail Oasi Zegna, bellissima gara, con oltre 750 partenti al via tra i vari percorsi. Sulla distanza della 16km con 190 partenti, in ottima forma Paolo Matli, 9no assoluto ad una decina di minuti dal vincitore.

Ottimo piazzamento per Emiliano Di Palma, 15mo assoluto, a pochi minuti dal compagno di squadra; sempre più affidabile la coppia De Sensi-Fabozzi, 94mo e 95ma. A pochi minuti di distanza la nuova arrivata Soukaina Dali. Sempre più affiatato il gruppo! Prossimo appuntamento tra due settimane il Vertical a squadre a Chamois.