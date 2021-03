Virtus Biella nella tana della schiacciasassi Settimo. Ds Ubezio: "Grande voglia di riscatto per l'andata"

Cresce l’attesa in casa Prochimica per il match di sabato sera, in anticipo alle 19, sul parquet di Settimo contro Lilliput. Le torinesi sono state finora le uniche ad aver violato il PalaSarselli e ad aver inflitto il primo ko stagionale alle ragazze di coach Colombo. Servirà il cuore oltre all’ostacolo, l’impresa, la partita senza sbavature, la rivincita. Virtus e Lilliput sono due squadre molto simili nel loro gioco, amano attaccare dalla seconda linea e difendono fino alla morte tutti i palloni.

«Andremo a Settimo con grande voglia di riscatto rispetto all’andata, la nostra peggior gara senza togliere i meriti di Lilliput che ha saputo imporre il loro gioco – commenta il DS Elena Ubezio –. Detto questo siamo anche consapevoli di poter fare meglio e giocare una pallavolo che possa infastidire loro. Settimo è una formazione molto equilibrata e finora non ha perso una sola gara. Noi dobbiamo ricordarci la buona prestazione di sabato scorso contro Igor e di andare nel torinese con ottimismo».

Una partita tutta da giocare, dall’approccio all’ultimo pallone. Il sorriso di Chiavazza si spegne però sul discorso infortuni. Sarà valutata all’ultimo la banda Miriam El Hajjam già ferma sette giorni fa e ancora in grande dubbio per il match di sabato 20 marzo. Stesso discorso per l’altra banda Alessia Diego le cui condizioni sono monitorate giorno dopo giorno e la sua presenza verrà decisa solo nelle ultime ore.

Purtroppo non sarà della partita la giovanissima centrale, Alice Marzanati: purtroppo la risonanza di lunedì e la visita ortopedica successiva hanno evidenziato l’infortunio al legamento crociato anteriore. La società si è già mossa per programmare l’intervento chirurgico che avverrà il 30 marzo. Stagione finita per la 18enne, alla quale diamo l’arrivederci alla prossima stagione e auguriamo adesso un grande in bocca al lupo.

L’appuntamento contro Lilliput è in calendario per sabato 20 marzo alle 19. Come ormai consuetudine vi aggiorneremo dove poterla seguire. Rimanete collegati con le nostre pagine e…FORZA VIRTUS!