Virtus alla prova delle torinesi di Parella

La Prochimica Virtus Biella torna al PalaSarselli per affrontare nella seconda giornata del girone di ritorno, Volley Parella Torino. All’andata sul parquet della Città Metropolitana terminò 3-0 per le ragazze di coach Stefano Colombo. Le torinesi hanno 7 punti in classifica ed un risultato positivo a Chiavazza, le porterebbe a soffiare sul collo delle nerofucsia.

Per la Virtus questo match sarà l’ultimo prima del tour de force di tre gare in sette giorni della settimana dal 13 al 20 marzo quando le nostre ragazze saranno impegnate a Settimo contro la prima in classifica Lilliput, in trasferta il 17 marzo a Trecate per il recupero della partita d’andata e per far ritorno a Chiavazza per affrontare nuovamente, il 20 marzo, ancora la Igor. Tre partite che probabilmente definiranno la griglia finale della classifica in vista dei futuri accoppiamenti per il proseguimento.

Ma pensiamo ad una gara alla volta. «Parella gioca una pallavolo differente rispetto alla nostra, essendo una squadra molto fisica – commenta il Direttore Sportivo Elena Ubezio –. All’andata hanno patito il nostro gioco veloce ma non dobbiamo comunque sottovalutarle e c’è da stare all’erta perché nel frattempo avranno trovato un’intesa di squadra che forse ad inizio campionato poteva ancora non esserci. Hanno cambiato molto rispetto alla passata stagione e hanno inserito in rosa un centrale under 19, che probabilmente giocherà titolare, causa partenza della pari ruolo Micheletto». Inizio gara alle 21 al PalaSarselli, il club metterà al corrente sulle sue pagine social la possibile diretta vi streaming.