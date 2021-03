Incidente a Camburzano tra due auto

Incidente a Camburzano vicino a distributore di benzina nella giornata di ieri, 4 marzo. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento dei Carabinieri, una Fiat Panda con alla guida un 35enne di Occhieppo Superiore e una Renault Megane condotta da un coetaneo, residente a Torino. Il biellese è stato trasportato al pronto soccorso per alcuni accertamenti.