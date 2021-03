Sostenibilità, a Quaregna quasi 2 milioni di contributi per l'ambizioso progetto di riqualificazione energetica

Manca poco ormai all'avvio effettivo dei lavori di riqualificazione energetica di scuola, municipio, palestra e mensa di Quaregna Cerreto, sul territorio di Quaregna. Dopo anni di attesa dovuta ai lunghi tempi burocratici ma anche a tutte le verifiche e gli approfondimenti necessari, sono stati affidati i lavori e posizionate le reti dei cantieri.

Oggi i fondi sono saliti ad un totale di 1.190.000 euro, di cui 450 mila da contributi regionali e 780mila dal Gse, Gestore servizi energetici. Per il comune il costo risulta quindi pari a zero. Il piano di lavoro prevede nello specifico interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico per tutti e tre gli edifici, con dettagli che variano da uno all'altro.

Nel caso di scuola e municipio i lavori, a cura della ditta Cipe srl di Milano, prevedono l’isolamento termico a cappotto delle superfici opache, la sostituzione dei serramenti, la dismissione della caldaia esistente a gasolio, l’installazione di un sistema a VRV per il riscaldamento e di un altro a pompa di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica controllata con recupero termico, la sostituzione dei corpi illuminanti con i led; l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura e di un sistema di regolazione e controllo avanzato, oltre agli interventi di adeguamento sismico.

Per mensa e palestra la maggior parte delle voci corrispondono, ma in questo caso l’installazione di un sistema a pompa di calore verrà effettuata in palestra, mentre la mensa potrà usufruire del sistema VRV per il riscaldamento, oltre all’installazione di un sistema a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.