Teens Basket, colpo di mercato: firmata l'ala Dominic Borgialli

Dopo Andrea De Simone, il Teens Basket Biella piazza un altro colpo di mercato, siglando un accordo fino al termine della stagione con l'ala piccola classe 2001 Dominic Borgialli. Il ragazzo già da giovedì si allena al Forum con la squadra di coach Gianpiero Bertetti. Borgialli va a colmare il vuoto lasciato da Gregorio Alberto, ala classe '99, che ha dovuto lasciare il team per motivi di studio.

Operazione lampo del general manager Claudio Porta, che parla così del nuovo acquisto: «Ci sono bastati 10 minuti di confronto per capire che Borgialli era il giocatore giusto per completare il roster. È un ragazzo giovane, con un passato recente di alto livello nel settore giovanile di Banca Sella Pallacanestro Biella e due stagioni da protagonista in C Gold con la maglia del 5Pari Torino».

La società del presidente Luciano D'Agostino non si è fatta trovare impreparata, colmando il vuoto lasciato da Chiavassa e Alberto con due pedine di primo livello per la categoria: «Salutiamo entrambi con affetto, ringraziandoli per la loro disponibilità e augurandoci di poterli riavere tra noi in futuro» aggiunge Porta. «Abbiamo colto al volo la possibilità di aggiungere un giocatore del calibro di Borgialli, ragazzo ambizioso e con grandi margini di miglioramento. Vogliamo giocarci ‎tutte le nostre carte: il sogno nel cassetto è arrivare alla fase interregionale per sfidare una delle due migliori squadre lombarde».

Borgialli è una guardia/ala piccola di 195 centimetri, che fa dell'energia e della fisicità le sue migliori armi. Può giocare sia esterno sia da ala forte, sfruttando la sua efficacia spalle a canestro e, a questo livello, può difendere praticamente su tutti i ruoli. Vestirà la canotta numero 5 del Teens Basket Biella.

Il Teens riprenderà martedì la preparazione in vista dell'esordio stagionale in C Gold, in programma sabato alle 20.30 ‎al Forum contro College Borgomanero.