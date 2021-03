De Lima: "Nomina del viceministro allo Sviluppo Economico Pichetto e ricadute sul distretto Biellese"

"Nei giorni scorsi sono stati resi noti i nomi di sottosegretari e viceministri che completano la nuova squadra dell'esecutivo Draghi. E c'è una buona nuova per il Biellese: il senatore Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia è stato nominato viceministro allo Sviluppo Economico (insieme ad Alessandra Todde del M5S), dicastero guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti della Lega.

Al senatore Pichetto la segreteria provinciale del PD Biellese augura un proficuo lavoro, anche nell'interesse del territorio di cui il viceministro è emanazione e valido rappresentante.

Parimenti, auspica che questa nuova nomina sia foriera di attenzione e risultati concreti per il bene del nostro distretto. Ad oggi, infatti, non si può dire che l'azione dei rappresentanti del territorio in Parlamento abbia brillato per i risultati conseguiti". La nota stampa di Rita de Lima segretaria PD Biellese.