7 Alternative a YouTube Music

Il mercato digitale si sta sviluppando rapidamente. Molti produtti brillano ed hanno grande successo, mentre altri si dimostrano un fallimento. L'anno scorso si è detto addio a Google Play Music. Fortunatamente i clienti hanno avuto la possibilità di trasferire le loro librerie audio su YouTube Music. Questa scelta aveva senso perchè YouTube è il servizio di musica on-demand più popolare al mondo. YouTube Music ha ereditato un paio di funzioni da Google Play Music, tra cui, ad esempio, la possibilità di scaricare la propria musica per ascoltare più tardi.

YouTube ha vantaggi significativi rispetto ad altri servizi. È molto accessibile, anche senza un account. Essendo un amante della musica, saprai bene che la cerca di nuove canzoni sembra non finire mai: c'è sempre l'emozione di trovare qualcosa di meglio. E c'è una grande varietà di scelta rispetto alle alternative a YouTube Music. Eccone alcune.

Spotify

Spotify è uno dei servizi streaming di musica più poplari al mondo. Si può ascoltare musica sul computer e cellulare. La versione gratuita ha pubblicità e l'abbonamento costa €9.99 al mese. Spotify Premium ti dà accesso a tutta la musica e radio senza pubblicità anche offline insieme con playback on-demand. Il servizio include anche podcast ora. Macchine moderne hanno l'app sulla loro interfaccia, basta possedere una connessione internet. L'unica peccha è che Spotify non ha tutti i generi alternativi o meno popolari, mentre YouTube ha sempre tutto.

SoundCloud

A proposito di artisti "underground" ed indipendenti, molti di costoro sono su SoundCloud siccome è molto facile creare un account artista. È l'unico servizio che può rivaleggiare con la collezione immensa di YouTube Music ed è gratuito! Se si vuole ascoltare offline, evitare la pubblicità e beneficiare di una più alta qualità dell'audio, ci si deve però abbonare con €9.99 al mese.

Apple Music

È molto simile a Google Play Music, ad esempio si può caricare sul cloud la propria music. Apple Music contiene oltre 60 milioni di canzoni. Si può ascoltare on-demand, sintonizzarsi a stazioni radio o caricare fino a 100,000 canzoni (ma solo attraverso un Mac). Per €9.99 al mese, si ricevono un po' di funzioni Premium:

Accesso all'intero ed illimitato catalogo di Apple Music

Aggiungi canzoni alle collezioni sul tuo Macbook e ascolta offline

Aggiungi canzoni sul tuo iCloud

Accesso alle stazioni radio di Apple Music

Like, commenta e salva tracce ed artisti

Accesso alle playlist di Apple Music

TIDAL

Non si possono caricare le proprie tracce su Tidal, ma l'app è unica perchè offre la possibilità di fare "hi-fi listening" (ascolto ad alta frequenza). Si possono creare playlist, ascoltare quelle già preparate e scaricare musica per ascolto a 16-bit, 44.1 kHz FLAC o 24-bit, 96 kHz MQA. Non c'è nulla di meglio per un amante della musica. Beh, se il loro slogan dice "Chiaramente il suono migliore", ci sarà una ragione. Ottieni oltre 70 milioni di tracce, lanci esclusivi, interviste e video di canzoni senza pubblicità per €9.99 al mese.

Amazon Music

Pochi servizi offrono acquisti ed Amazon Music è uno di quelli. È un'alternativa decente a Google Play Music siccome contiene quasi tutto ciò che era disponibile là. Se si è interessati a collezioni di alta qualità, quest'app supporta lo streaming a 24-bit e 192 kHz. Per la versione "Unlimited", si paga un abbonamento di €7.99 al mese o €79 all'annp. Riceverai un vasto catalogo per trovare e seguire i tuoi artisti preferiti.

Qobuz

Quobuz è un'altra alternativa a YouTube Music. È un nuovo servizio disponibile solo in 12 paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. È un competitore ovvio per Tidal poiché entrambi offrono la migliore qualità d'audio. Oltre a compare musica e scaricarla, l'app offre informazioni sui tuoi artisti preferiti e pubblica articoli, interviste e playlist.

Jamendo

Jamendo è una piattaforma gratis dove si possono scoprire vari artisti indipendenti e "underground". Ha un'ottima interfaccia e sembra creata ad hoc per scopi commerciali. Non supporta però connesioni Chromecast.

È facile trovare alternative a YouTube Music. Basta concentrarsi su che cosa essattamente si stia cercando. Ti dà fastidio la pubblicità tra una canzone e l'altra? Desideri trovare nuovi artisti indipendenti? O vuoi espandere la tua collezione di music e il denaro speso non è un problema a patto che i servizi che vuoi siano disponibili? Scelti l'app in base alle tue esigenze e divertiti ascoltando i tuoi artisti preferiti.