Ubriaco fermato prima che si mettesse alla guida del suo ciclomotore. Nei guai un 55enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Masserano, un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica è caduto a terra nel tentativo di mettersi alla guida del suo scooter, senza fortunatamente riportare conseguenze.

L’azione non è sfuggita ai Carabinieri della locale Stazione che transitavano in quel momento in quanto impegnati in un normale servizio di prevenzione.

I militari, dopo essersi accertati che l’uomo stava bene e non necessitava di cure mediche, gli hanno contestato lo stato di ubriachezza e la mancanza di copertura assicurativa del mezzo.