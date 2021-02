Illesi i conducenti e solo danni ai veicoli: è questo il bilancio dell'incidente accaduto, ieri mattina, in via Martiri angolo via degli Alciati a Mottalciata.

A scontrarsi una Volkswagen Golf con alla guida un cittadino extracomunitario residente a Biella e una Ford Fiesta condotta da una 77enne residente in paese. E' intervenuta la Polizia stradale che si è occupata dei rilievi e dei successivi accertamenti.