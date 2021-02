Alla guida con tasso alcolico pari a 6 volte il massimo: incidente a Gaglianico con tre auto coinvolte FOTO

Era alla guida della sua auto pur essendo ubriaco con tasso alcolemico pari a 2,99 mg/lt. ed è rimasto coinvolto nell'incidente in viale Matteotti intersezione con via Ivrea a Gaglianico. Le auto coinvolte sono state tre, due per lo scontro e una parcheggiata a lato strada colpita di rimbalzo.

La dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale intervenuti, mercoledì 3 febbraio, intorno alle 19,30. La botta è stata notevole come si vede dalle foto allegate e i due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano da due ambulanze medicalizzate. Entrambi i 40enni ne avranno per cinque giorni di prognosi.

Inevitabile per l'uomo il ritiro della patente e la conseguente denuncia per guida in stato di ebbrezza.