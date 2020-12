Ginnastica: Brillano i ragazzi e le ragazze della Pietro Micca ai Campionati Italiani a Rimini FOTOGALLERY

Il ritorno in pedana è sempre più dolce e non c’è emozione più grande che farlo calcando una pedana di importanza nazionale. È con questa consapevolezza che, sabato 5 dicembre, le atlete dell’A.P.D. Pietro Micca Letizia Meirone e Valentina Pelliciari partono alla volta della Ginnastica in Festa di Rimini accompagnate dalle allenatrici Marta Nicolo e Irina Liovina. La destinazione è il Campionato Italiano di Ginnastica Ritmica, un sogno dopo la pandemia che l’ha rimandato dalle sue consuete date estive ai primi di dicembre. Con loro anche i compagni della ginnastica artistica, che hanno partecipato alla manifestazione ottenendo degli ottimi risultati.

Sezione Ginnastica Ritmica

La prima ginnasta a calcare la pedana è la nostra Letizia (classe 2009) che gareggia per il livello LC con il suo programma composto da corpo libero e nastro. Rompe il ghiaccio nella giornata di domenica e piena di determinazione, la nostra piccola ma grande Leti, sfodera la sua leggerezza con un allegro esercizio al nastro. L’emozione è tanta e incappa in qualche imprecisione, ma ne esce comunque vincente con un ottimo punteggio, fino a indossare con orgoglio la medaglia d’argento. Prosegue presentando il suo esercizio a corpo libero. Precisa ed energica, con il grande sorriso che la contraddistingue convince il corpo giudicante e vola sempre più su fino a guadagnarsi un meritatissimo quarto posto contro ben 53 ginnaste. Conclude la sua giornata di gara con grande soddisfazione, portandosi a casa ottimi risultati uniti all’esperienza di un nuovo nazionale.

Lunedì 7 dicembre è il momento di Valentina (classe 2011) che arriva emozionata a Rimini per partecipare al suo primo Campionato Italiano, livello LB. Si presenta al Nazionale con il programma a corpo libero e cerchio e inizia la sua gara lunedì pomeriggio presentando il suo corpo libero sulle note di Aladdin. Splende e dimostra tutta la sua eleganza con il coraggio di un leone, convincendo la giuria con i suoi movimenti precisi. Si guadagna un ottimo punteggio e scala la classifica composta da ben 84 ginnaste arrivando a occupare il settimo posto.

Prosegue con il suo programma al cerchio e calca la pedana con la sicurezza di una veterana, dimostrando le sue doti e attirando tutti gli occhi a sé. Conclude senza una sbavatura, un esercizio che svela la sua grande capacità di affrontare le competizioni a sangue freddo. Termina la sua giornata di gara con un rispettabilissimo undicesimo posto al cerchio e vola in altissimo: ottavo posto nazionale contro 84 ginnaste alla sua prima competizione italiana.

Emozionate le allenatrici presenti in campo gara, Marta Nicolo e Irina Liovina, e anche quelle che da casa hanno seguito in diretta l’uscita dei punteggi. Dopo l’ultima competizione dell’anno non possono che dirsi soddisfatte e augurarsi che l’anno nuovo consenta di praticare lo sport che amano, la Ginnastica Ritmica, con più serenità.

Sezione Ginnastica Artistica

Per la società biellese i primi a scendere in campo sono stati i maschi per le gare Silver e senza dubbio i risultati più eclatanti di questa cinque giorni di gare sono stati l’oro che le squadre allievi LB e junior/senior LE in serie D hanno portato a casa. Leonardo Giunta, Francesco Quaregna, David Segala tra gli allievi e Federico Ibba, Davide Mascherpa, Leo Mirci e Sandro Varnero tra gli junior/senior sono infatti saliti sul gradino più alto del podio al termine di prestazioni precise e di ottimo livello. Giustamente orgogliosi il tecnico Giulio Andreotti che li ha accompagnati in gara e li allena in palestra con Camillo Bugnolo.

Questo non è stato l’unico risultato positivo per i ragazzi, i biellesi infatti si sono avvicendati in pedana anche per le gare individuali e anche qui i risultati hanno premiato l’impegno e la determinazione. Nel campionato LB allievi 2 Francesco Quaregna si è classificato terzo al concorso generale portando a casa anche un secondo posto a corpo libero e alle parallele pari e un quarto alla sbarra, per Leonardo Giunta settimo posto generale e un ottimo quinto a volteggio.

Nel torneo individuale LB, allievi 3 terza piazza per David Segala che in specialità ha brillato con il primo posto al corpo libero e al mini-trampolino e il secondo a volteggio. Nel campionato LC allievi 2 esordio con la Pietro Micca per Tommaso Lunghi medaglia d'argento al concorso generale con un primo posto al funghetto e sbarra, un secondo agli anelli e terzo a corpo libero.

In LE junior 1 il podio all around porta interamente i colori della Pietro Micca, infatti a salire sul gradino più alto del podio è stato Davide Mascherpa, al rientro dopo un brutto infortunio, che ha incorniciato la sua vittoria con il primo posto al cavallo con maniglie e alla sbarra, e il terzo a corpo libero. Medaglia d'argento per Federico Ibba che trionfa agli anelli e si piazza secondo alla sbarra e terzo al cavallo con maniglie parallele pari. Infine, medaglia di bronzo per Leo Mirci che in specialità ottiene il primo posto al volteggio e il secondo al cavallo con maniglie.

Individuale LE, junior 2 vittoria all around per Sandro Varnero che sale sul gradino più alto del podio di specialità al cavallo con maniglie, agli anelli e alla sbarra. Ottimi risultati anche dal versante femminile. A scendere in pedana per il difficilissimo campionato allieve gold 1 Artemisia Iorfino, Vera Rossin e Alice Cozzula. Alto il livello di preparazione, impegnative le richieste tecniche e agguerrite le avversarie questi gli ingredienti della manifestazione. Le giovani atlete della Pietro Micca hanno prima passato il turno di qualificazione confermandosi tra le prime dieci squadre d' Italia e hanno poi chiuso la finalissima al nono posto con una prestazione pulita e precisa. Da sottolineare il sesto posto di Artemisia Iorfino a volteggio.

Si chiude con tanto orgoglio e buoni presupposti per il futuro, la stagione agonistica della Pietro Micca sotto l'occhio vigile della direttrice tecnica Marica Giovannini e degli allenatori Giulio Andreotti, Camillo Bugnolo, Anna Fongaro e Laura Martinelli.