Angelico, un'icona storica nel tessile biellese FOTO e VIDEO

Da sempre l'uomo trendy veste Angelico. Tanto amore per i dettagli per l'eleganza e per la versatilità, Angelico è una delle eccellenze delle materie prime del made in Italy, con un ampio assortimento di abiti eleganti per il business, per le cerimonie e per il tempo libero. Nata a Ronco Biellese grazie alla passione travolgente di Giuseppe Angelico tramandata ai figli, da semplice laboratorio artigianale di tessitura si è trasformato in un Brand di livello mondiale.

Negli anni, infatti, il segreto dell'azienda per riuscire a farsi spazio in un settore così competitivo è stato il rispetto di due valori fondamentali: tradizione ed innovazione. I negozi sono un vero e proprio punto di riferimento per l'uomo e anche per la donna, tutti di alta qualità con la possibilità di costruire i propri outfit fatti su misura tra i moltissimi modelli ed accessori esposti. I tessuti utilizzati sono tra i più pregiati, le migliori lane merinos, il cashmere della Mongolia, i cotoni egiziani, i lini, le sete e molto altro ancora.

Angelico ha aperto una nuova sede in una palazzina storica del centro di Novara per celebrare le sue origini ed eccellenze della Regione. Possiamo trovare i punti vendita piemontesi nei comuni di Novara in Via Italia 27, Vercelli in Via Nigra 18, Biella in Via S. Filippo 6, Gaglianico in Via Camillo Cavour 67 e a Vicolungo.

Per info:

Biella Store

Telefono 015/2522914 - outletbiella@angelico.it

Orari

Da martedì a sabato 9,30-12,30/15-19,30.

Gaglianico Store

Telefono 015/2547319 - Fax 015/2547319 - outletgaglianico@angelico.it

Orari

Da lunedì a venerdì 9,30-12,30/15-19,30. Sabato 9,30-19,30. Domenica 9,30-12,30/15-19,30.

Novara Store

Telefono 0321/408537 - negozionovara@angelico.it

Orari

Lunedì 15-19,30. Da martedì a sabato 10-13/15,30-19,30.

Vercelli Store

Telefono 016/1205698 - negoziovercelli@angelico.it

Orari

Da martedì a sabato 10-13/15-19,30.

Vicolungo Store

Telefono 0321/835154 - outletvicolungo@angelico.it

Orari

Da lunedì a domenica dalle 10 alle 20.