In Pietro Micca cambio della guardia nel segno della continuità FOTO

Il 20 ottobre scorso presso l’Accademia dello Sport si è tenuta la prima sessione dell’assemblea dei Soci della Pietro Micca con soci in presenza e altri collegati in piattaforma online. A presiedere la prima sessione viene nominato il Dottor Franco Ferraris, Presidente della Fondazione CRB, che ha salutato i presenti ricordando con affetto le feste della neve di Pietro Micca e le prime sciate al Mucrone grazie alla Pietro Micca che coinvolgeva i giovani attraverso lo sport. Viene nominata Benedetta Lanza come segretario dell'assemblea.

Sono state consegnate delle targhe: a Enrico Bellincioni una targa in memoria del padre Aldo, consigliere d'onore della Pietro Micca. Un riconoscimento come Socio Benemerito a Sandro Coda Luchina, ex presidente. La carica di Socio d’onore ai fratelli Denis e Christian Lunghi, realizzatori dell'Accademia dello Sport. Il Presidente uscente, Ercole Passera, nel presentare le attività dell’anno 2019/ 2020 ha sottolineato che l’Associazione è tornata ad essere un punto di riferimento per il territorio con il superamento e il sostegno di 2140 Soci. A conferma dell’attrattività della Pietro Micca l’ingresso dei Podisti del Biella Running e la nascita della sezione Arcieri Artù.

La Società ha saputo partecipare e stimolare la rete di collaborazioni a favore dello sport e dell’aggregazione con i progetti della Fondazione C.R. Biella, Muse a Olimpia, collaborazioni con Asa, Aism, Lilt, Sportivamente e altre forme di collaborazione sul territorio. Il Presidente Ercole Passera ringrazia tutti per la collaborazione avuta dal Consiglio Direttivo, dai tecnici, i soci, volontari, atleti e in particolare i Tesorieri: Emanuela Merlo, Carla Maffeo e Sebastian Guzzone per il grande e delicato lavoro svolto. Nella seconda sessione dell’Assemblea del 27 ottobre, in piattaforma online, presieduta da Enrico Bellincioni con la collaborazione di Benedetta Lanza come segretario, gli scrutatori procedono con lo spoglio delle schede che confermano in modo plebiscitario il nuovo Consiglio direttivo e in particolare danno mandato a Giuseppe Lanza di prendere il timone della grande nave Pietro Micca.

Il saluto del neopresidente Giuseppe Lanza: “Vi ringrazio per la vostra partecipazione: sono commosso ed emozionato. Nonostante il momento che stiamo vivendo, credo che ricorderò questa serata e la conserverò per sempre nei miei migliori ricordi. Con un abbraccio virtuale, ma affettuoso vi ringrazio per avermi permesso di raggiungere questo grande e impegnativo traguardo: la presidenza della Pietro Micca. Spero di essere all'altezza di questo ruolo e di avere le capacità di condurre e rappresentare nei prossimi quattro anni la più grande, gloriosa e prestigiosa polisportiva biellese, sicuramente anche tra le migliori in Piemonte. Dedico un applauso di ringraziamento a Ercole perché in questi otto anni di mandato ha saputo trasformare la Pietro Micca che si è ripresa tutti gli spazi sportivi, culturali e pubblici che un'associazione come la Pietro Micca si merita e deve avere. Con la collaborazione di tutto il consiglio direttivo, dei tecnici, degli istruttori e dei soci, ha saputo dare inizio e portare a termine il sogno che per tanti anni era stato custodito nel cassetto, quello di una struttura tutta nostra. Il sogno si è materializzato con l'Accademia dello sport. Per questo ringrazio i fratelli Lunghi e le loro famiglie, artefici e realizzatori del nostro sogno. Sono certo che la collaborazione, la partecipazione, la voglia e la volontà di fare, l'attaccamento e la dedizione che tutti abbiamo per la Pietro Micca, ci permetteranno di avere un futuro roseo ricco di successi sportivi. Cercheremo, con ferma volontà, di trasformare le avversità in occasioni. Non cito nessuno per evitare dimenticanze: ringrazio tutti coloro che, come nel precedente lockdown, hanno voluto e saputo organizzarsi per continuare le nostre attività. Datemi e diamoci una mano per mantenere e per continuare nel tempo la leadership che nel mondo dell'associazionismo sportivo la Pietro Micca ha saputo conquistarsi con tanta fatica e con sacrificio”.

Il nuovo Consiglio di presidenza sarà così composto: Giuseppe Lanza presidente, Ercole Passera vicepresidente, Giuseppe Natale vicepresidente, Cristina Merlo segretario. Il Consiglio direttivo sarà formato dai coordinatori di sezione: Alberto Cavasin alpina, Sergio Di Bella arcieri Artù; Giovanni Falla coro Monte Mucrone; Flaviano Pivotto escursionismo; Mara Cerruti Bozzola e Jacopo Lazzarin fitness; Luisa De Palma e Francesca Guana ginnastica; Andrea Rigola nuoto pinnato; Giacomo Ubertalli e Paolo Vialardi podismo Biella Running; Alberto Panzanelli scherma; Giuseppe Costa Gaia sport invernali. Vengono nominati i probiviri: avvocato Rodolfo Caridi, dottor Vittorio Bertinetti, dottor Roberto Porta; e i revisori dei conti: dottor Fabrizio Soncina, dottor Paolo Gremmo, dottor Davide Bragante.