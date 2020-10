Scandalo Tempio Crematorio, i parenti delle vittime ricordano i propri cari

Era il 26 ottobre 2018 quando un blitz dei carabinieri ha fatto emergere la verità sul Tempio Crematorio di Biella. Immagini e notizie che difficilmente verranno rimosse, soprattutto da parte di coloro che hanno subito lo scandalo in prima persona.

A distanza di due anni da quel tragico giorno, i parenti delle vittime hanno organizzato per domenica 1° novembre una manifestazione in ricordo di coloro che non ci sono più. Il ritrovo è fissato per le 16,30 davanti al Tempio Crematorio, per poi spostarsi all'ecocentro di via per Candelo a Biella, il secondo luogo in cui "i nostri cari sono stati trattati come spazzatura" scrivono gli organizzatori.

Per l'occasione, verranno accesi 200 ceri in entrambi i luoghi, proprio in memoria di tutte le vittime dello scandalo: le 400 candele sono state donate dall'America.