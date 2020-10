Tutto il calcio biellese, giornata difficile in Promozione. Ceversama e Gaglianico uniche vere gioie in Prima e Seconda FOTOGALLERY

Continuano a proseguire anche i campionati minori che infiammano i weekend del Piemonte e del Biellese. La quarta giornata di Promozione si non è generosa con le squadre del nostro territorio. Il Vigliano viene demolito in casa dell’Omegna per 3 reti a 1 mentre Cossato e Chiavazzese riescono ad ottenere solo due pareggi in casa, rispettivamente contro Sparta Novara e Dormelletto.

In Prima Categoria invece strappa sorrisi solo il Ceversama, vincendo 2 a 1 in casa contro il Cigliano mentre deludono le Torri Biellesi, sconquassate per 4 a 0 contro la Junior Calcio Pontestura. Due pareggi fermano invece Valle Cervo e Valdilana Biogliese contro La Vischese e Ponderano.

Gaglianico trionfante in Seconda Categoria per 3 reti a 2 contro l’Rmartin fuori casa e pareggio a reti inviolate fra Olimpia Sant’Agabio e Lessona. La Cervo pirotecnico 3 a 3 contro in casa del Lozzolo.

Promozione

Risultati quarta giornata

Chiavazzese vs Dormeletto 1 a 1

Arona vs Valduggia rinviata

Bianzè vs Juventus Domo 0 a 0

Città di Cossato vs Sparta Novara 0 a 0

Omegna vs Vigliano 3 a 1

Piedimulera vs Vogogna 0 a 4

Santhià vs Sizzano 5 a 1

Bulè Bellinzago vs Briga in corso

Classifica

Sparta Novara e Vogogna 10

Santhia vs Omegna 9

Chiavazzese, Dormelletto e Città di Cossato 7

Arona 6

Juventus Domo e Briga 4

Valduggia 3

Vigliano, Bianzè, Bulè Bellinzago e Sizzano 2

Piedimulera 1

Prima Categoria

Risultati quarta giornata



Ceversama vs Cigliano 2 a 1

Chivasso vs Pro Palazzolo 1 a 0

Vischese vs Valle Cervo Andorno 2 a 2

S. Nazzaro Sesia vs Pro Roasio 1 a 0

Serravallese vs Gattinara 1 a 0

Torri Biellesi vs Junior Calcio Pontestura 0 a 4

Valdilana Biogliese vs Ponderano 2 a 2

Virtus Vercelli vs Strambinese 0 a 2

Classifica

Serravallese, Gattinara, Virtus Vercelli e Chivasso 9

Valdilana Biogliese 8

Junior Calcio Pontestura, Ceversama, Ponderano 7

Vischese, Cigliano, S. Nazzaro Sesia 6

Valle Cervo Andorno 4

Strambinese 3

Pro Palazzolo 1

Pro Roasio e Torri Biellesi 0





Seconda Categoria

Risultati terza giornata

Livorno vs Lumellogno rinviata

Lozzolo vs La Cervo 3 a 3

Olimpia Sant'Agabio vs Lessona 0 a 0

River Sesia vs Pernatese 2 a 4

Rmantin vs Gaglianico 2 a 3

S. Rocco vs Cameri Calcio 2 a 2

Virtus Mulino Cerano vs Juvenzo San Roco 2 a 2

Classifica

Pernatese 9

Virtus Mulino Cerano, Juvenzo San Rocco, Gaglianico e Lessona 7

La Cervo e Rmantin 3

River Sesia, Olimpia Sant'Agabio e Lozzolo 2

S. Rocco, Cameri Calcio e Lumellogno 1

Livorno 0