Gusti e sapori biellesi, alla scoperta della mela e dei suoi mille usi in cucina con Cascina Imperolo

A Cascina Imperolo di Gifflenga la mela è di casa. Dai succhi alle confetture, sono molteplici gli utilizzi di questo frutto, che in cucina risulta particolarmente versatile: dalla più semplice costrata con le classiche Golden ad una fresca insalata condita con scaglie di Granny Smith.

"Partiamo dal presupposto che ogni mela ha le proprie caratteristiche - spiega Davide Pichetto Fratin, titolare de Il Meleto a Cascina Imperolo - pertanto ogni mela risulta più o meno indicata per il piatto che vogliamo realizzare. Sicuramente per i classici dolci le più indicate sono Royal Gala e Golden Delicious, che grazie alla loro polpa molto morbida e all'elevato numero di zuccheri sono imbattibili per la realizzazione di crostate, plumcake e torte morbide di ogni genere".

Queste mele sono molto versatili e possono anche essere utilizzate per preparare originali e sfiziosi piatti di tutti i tipi. "Ci sono poi varietà piu particolari - racconta Pichetto - come la Crimson Crisp, che grazie alla croccantezza e succosità della propria polpa mantiene la forma senza disfarsi dopo la cottura, risultando ideale per la realizzazione di frittelle, strudel e spiedini di frutta ma anche piatti più particolari come la mela ripiena di miele e amaretti cotta al forno, un dolce classico ma elegante".

Arriviamo alla Fuji che con il suo gusto raffinato e leggermente speziato si differenzia dalle precedenti. Con una polpa chiara ma sempre molto dolce, questa mela è l'ideale per la realizzazione di centrifugati e smoothie insieme ad altri frutti e verdure freschi, ottimi per nutrire e rigenerare l'organismo. "E può essere utilizzata anche per degli ottimi secondi piatti - dice ancora il titolare de Il Meleto - le Fuji sono ottime accostate alla carne, in un'insalata di pollo o per dare una punta di agrodolce ai nostri arrosti".

Ultima ma non per qualità è la Granny Smith, mela molto particolare perché a confronto delle altre ha un gusto molto succoso ma acidulo. SI riconosce per la buccia verde brillante e il suo basso contenuto di zuccheri la rende molto dietetica e adatta all'alimentazione dei diabetici e degli sportivi.

"Con queste mele si posso realizzare diversi piatti - racconta Pichetto - come un buon risotto alle mele o un carpaccio di spada affumicato condito con scaglie di mela e rucola che ne esaltano il sapore. Infine, anche una semplice insalata può diventare un piatto prelibato, grazie all'aggiunta di qualche fetta di mela Granny Smith".