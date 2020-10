Stordiscono con lo spray cane e donna. Falsi tecnici dell'acquedotto rubano soldi e oro

"Potrebbero aver usato uno spray calmante perchè il cane non lascia entrare nessuno e in questo caso faceva le feste". Sono le parole del figlio della 75enne, coltivatrice diretta di Cerrione, vittima ieri mattina dell'ennesima truffa messa a segno nel Biellese. E all’anziana si è come annebbiata la mente, sono cadute le barriere difensive e le capacità di reazione. Così come al suo fidato amico a quattro zampe.

I malfattori sono arrivati su un'auto di colore scuro e indossavano una tenuta da lavoro da "veri" tecnici dell'acquedotto. Probabilmente sfruttando lo stato di alterazione della donna, con la scusa di entrare in casa per un controllo, i due soggetti le hanno poi consigliato di prendere tutti i preziosi e metterli all'interno di una busta da collocare nel frigorifero.

Il solito iter, ormai conosciuto ma che riesce a cogliere impreparati ancora troppi cittadini. I due, con un accento italiano, erano dotati di pantaloni, giaccone da lavoro, forse colore blu e indossavano mascherina anti Covid, il che rende ancora più difficile l'identificazione.

Bottino di un certo valore: si tratta di mille euro in contanti oltre a diversi oggetti d'oro. "La donna è una persona attiva, sveglia e coltivatrice diretta -commenta il sindaco Anna Maria Zerbola-. Come sempre sono bravi a inibire e spaventare le persone mascherando la loro vera identità. I Carabinieri stanno indagando anche avvalendosi delle telecamere posizione in zona".

"Sia cane che mia mamma erano rimbambite -conclude il figlio della vittima-. E' una vera stranezza perchè il cane non lascia entrare nessuno e martedì mattina faceva addirittura le feste. Inoltre mia mamma è sveglia e l'averle fatto mettere soldi e oro in frigo mi fa pensare che abbiano usato uno spray o qualcosa di simile per farle perdere lucidità". Sul caso stanno indagando i Carabinieri.