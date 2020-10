Disastri dopo il maltempo, Cirio: "Si parte per Roma per chiedere interventi immediati e risorse certe"

C'è stato il tempo della paura, poi quello della conta dei danni e del conforto alle persone coinvolte. Adesso è l'ora della trattativa politica e istituzionale: Alberto Cirio, governatore del Piemonte, è pronto a dare battaglia affinché la regione ottenga quanto necessario per rimettersi in piedi dopo i disastri del maltempo dei giorni scorsi.

"Dopo tre giorni tra fango, rabbia e dolore ora si parte per Roma, per portare subito al Governo il resoconto di un disastro ambientale che mette a dura prova il nostro Piemonte", annuncia il presidente con un posto sul suo profilo Facebook. "E per pretendere interventi immediati e risorse economiche certe per la nostra gente".

Ieri, il presidente del Piemonte è venuto in visita nei paesi dell'Alta Valle del Cervo, osservando di persona lo stato dell'arte e le criticità emerse dopo l'ondata di maltempo.