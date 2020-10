Arrestati dalla Polizia stradale due giovani spacciatori. Sequestrati 300 grammi di marijuana e altra droga

Una pattuglia della Polizia Stradale di Biella, durante i consueti servizi di Vigilanza Stradale in località Ivrea ha proceduto al controllo di un’autovettura Volkswagen Polo sulla quale viaggiavano un 23enne e un 25enne entrambi di Ivrea.

Dal controllo all’interno del veicolo gli agenti rinvenivano, abilmente nascosti nel sottofondo del bagagliaio, 3 etti di marijuana confezionati in pacchi sigillati e sottovuoto. Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei due soggetti permettevano di rinvenire un altro piccolo quantitativo di hashish e marjuana.

I due soggetti sono stati arrestati e il giorno successivo il GIP di Ivrea ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari per il 23enne, già gravato da precedenti per spaccio, e l’obbligo di firma per il 25enne incensurato. Proseguono le indagini per risalire alla ricostruzione della rete di spaccio.