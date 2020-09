Elezioni 2020, tutti i dati della prima affluenza delle 12

Il giorno è arrivato: oggi e domani gli italiani sono chiamati al voto per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, per le elezioni regionali (in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e per le comunali (tre i Comuni della nostra provincia: Ailoche, Salussola e Tavigliano). Gli elettori potranno recarsi alle urne fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Ecco i primi dati sull'affluenza: a Biella, alle ore 12, per il Referendum hanno votato il 13,2% degli aventi diritto, mentre per le comunali si sono recati al voto il 19,86% degli elettori.

Di seguito i dati dei votanti per il Referendum comune per comune, espresso in percentuale:

Ailoche 25,77

Andorno 11,91

Benna 12,74

Biella 13,10

Bioglio 9,88

Borriana 10,45

Brusnengo 9,67

Callabiana 16,80

Camandona 16,19

Camburzano 9,71

Campiglia 15,63

Candelo 12,71

Caprile 11,84

Casapinta 12,39

Castelletto 11,35

Cavaglia' 15,08

Cerrione 14,05

Coggiola 13,42

Cossato N.P.

Crevacuore 13,38

Curino 12,17

Donato 5,71

Dorzano 11,72

Gaglianico 15,25

Gifflenga 15,79

Graglia 9,94

Lessona 14,00

Magnano 11,04

Massazza 15,49

Masserano 11,73

Mezzana 17,62

Miagliano 14,92

Mongrando 11,13

Mottalciata 13,05

Muzzano 14,72

Netro 9,48

Occhieppo Inf. 12,08

Occhieppo Sup. 11,44

Pettinengo 11,22

Piatto 20,48

Piedicavallo 11,32

Pollone 10,08

Ponderano 13,92

Portula 16,17

Pralungo 12,40

Pray 11,69

Quaregna Cerreto 13,14

Ronco 13,01

Roppolo 16,41

Rosazza 18,39

Sagliano 12,66

Sala Biellese 13,92

Salussola 22,38

Sandigliano N.P.

Sordevolo 12,76

Sostegno 11,53

Strona 13,89

Tavigliano 17,84

Ternengo 13,68

Tollegno 13,77

Torrazzo 10,00

Valdengo 15,15

Valdilana N.P.

Vallanzengo 9,94

Valle San Nicolao 7,76

Veglio 13,85

Verrone 11,44

Vigliano 14,26

Villa Del Bosco 7,72

Villanova 12,82

Viverone 15,30

Zimone 12,54

Zubiena 12,24

Zumaglia 13,60

I dati dei tre comuni biellesi chiamati ad eleggere il proprio sindaco:

Ailoche 24,54

Salussola 21,14

Tavigliano 15,89.