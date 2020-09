Golf, in 90 nel Ci.Ti.Elle Challenge Tour: ecco il programma delle gare a Cavaglià

A chiudere il programma agostano domenica il Gc Cavaglià ha ospitato il classico appuntamento con il circuito Ci.Ti.Elle Challenge Tour 2020 (18 buche Stableford, 3 categorie) che sostiene da sempre importanti iniziative benefiche a partire dalla raccolta fondi per la donazione di cani guida per i non vedenti.

La manifestazione ha visto al via oltre 90 partecipanti malgrado le instabili condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori ad una sospensione momentanea della gara. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Lorenzo Beldi Ciliegi punti 39, 1° Netto Rudy Saccà Mulino Cerrione 36, 2° Netto Nicole Zanetti Cavaglià 35, 3° Netto Marcello Turotti Cervino 35. Seconda categoria: 1° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 38, 2° Netto Guido Chiatellino Royal Park Roveri 38, 3° Netto Mauro Malinverni Cavaglià 37. Terza categoria: 1° Netto Giulia Meggiorin Cavaglià 36, 2° Netto Giuseppina Brignoli Cavaglià 36, 3° Netto Fabrizio Ruffino Cavaglià 35. 1° Seniores Egidio Barbero Cavaglià 34, 1° Lady Raffaella Casalino Cavaglià 34, 1° Junior Elena Ballini Cavaglià 31. Nearest buca 10: Lorenzo Beldi m. 0,65. Nearest buca 15: Claudio Noussan m.1,32. Il mese di settembre si apre con tre competizioni.

Giovedì ritorna il circuito Hd Golf (18 buche Stableford, 3 categorie) con tariffe speciali per i soci dei club aderenti al circuito (35€, mentre per gli esterni il prezzo di green fee+gara sarà di 50€, soci Gc Cavaglià 20€). Nel week-end due manifestazioni inedite per il circolo. Sabato si giocherà la prova del Katana Golf&Business 2020 (18 buche, Stableford, 3 categorie), gara aperta a tutti valida anche come tappa del club itinerante Golf&Business che raggruppa dirigenti, imprenditori, liberi professionisti e manager (per gli esterni il prezzo di gara+green fee sarà di 70€, soci Gc Cavaglià 20€).

Golf e solidarietà protagonisti domenica con la tappa del circuito ‘Segui il cuore’ il cui ricavato sarà devoluto per la realizzazione del progetto “Golf4Autism”. La gara (18 buche, Stableford, 3 categorie), ha il patrocinio di Federgolf e della regione Lombardia ed è organizzata dal Lions Golfisti Varese (per gli esterni il prezzo di gara+green fee sarà di 75€, soci Gc Cavaglià 25€). Premi in argento. In entrambe le gare a fine premiazione seguirà rinfresco.