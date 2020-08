Wool Experience - Passeggiata con l'autore originaria della Valle Cervo, Linda Tugnoli

Wool Experience è il progetto di Amici della lana sostenuto da Fondazione CR Biella e inserito nella Rete Museale Biellese con altri partner: Energie Rinnovabili srl, Comune di Miagliano, Gal Montagne Biellesi e Storie di Piazza. Il 9 agosto sono state inaugurate le due nuove esposizioni dedicate alla cultura della lana: Fuori dal gregge e Pettinatura italiana che possono essere visitate ogni domenica fino all’11 ottobre dalle 14,30 fino alle 18,30.

Domenica 16 agosto dalle 16 invece verrà presentato per il ciclo “Passeggiata con l’autore” il primo romanzo d’esordio Le colpe degli altri della scrittrice Linda Tugnoli, romana originaria dell’Alta Valle Cervo. Linda Tugnoli da anni svolge attività di regia, soprattutto per la Rai, e anche in questa vacanza non si ferma: “Sono presa da un documentario che mi sta portando tra la Valle D’Aosta e la Valle Cervo ma nel frattempo farò delle presentazioni del mio libro edito da Editrice Nord in varie località, anche in Valle d’Aosta, ma la prima vera occasione che mi emoziona parecchio sarà proprio questa offerta dal biellese e realizzata a Miagliano il 16 agosto”.

Il suo primo romanzo sta ottenendo molto successo ma le presentazioni hanno subito uno slittamento essendo state cancellate, a causa del lockdown, le varie possibilità dei mesi scorsi in giro per l’Italia. Linda ha un legame speciale con il nostro territorio e ogni anno viene in vacanza nella sua casa di Quittengo, in Valle Cervo, ed è proprio qui che una buona parte del suo romanzo di snoda, nelle frazioni, tra le case e i vicoli dei paesini di pietra, nei giardini di questa Valle piena di verde e di acqua, la Valle dei ricordi in cui i personaggi che lei delinea con maestria emergono dal suo passato, dalla sua infanzia. L’avventura è un giallo tinto di giallo autunnale come il colore delle foglie di Ginko Biloba del giardino in cui Guido, il protagonista, vede stesa la ragazza bionda, il cui delitto insoluto reca un tragico mistero, chiuso in questa valle dimenticata dal resto del mondo, una valle dove tutti parlano poco e non succede mai nulla ma dove sono nascosti segreti che non è più possibile tenere sepolti…

La presentazione avverrà a partire dal Lanificio Botto alle 16, a seguire passeggiata lungo la roggia, visita all’anfiteatro e lungo le vie del villaggio operaio con le letture di alcuni passaggi significativi ad opera di Manuela Tamietti, Erika Borroz e Oliviero Cappellini, attori professionisti presi in prestito a Storie di Piazza. Le nostre attività sono svolte nel rispetto delle norme sanitarie che prevedono la prudenza e il distanziamento, cosa possibile nel contesto del lanificio che gode di ampi spazi sia all’interno che all’esterno.

Obbligo di prenotazione al 320 0982237

Informazioni www.amicidellalana.it amicidellalana@gmail.com

Il mese terminerà con la presentazione del nuovo di Fabio Banfo regista e drammaturgo che porterà a Miagliano il 29 agosto alle 21, nell’anfiteatro P408 “Il Confine”, spettacolo nato dal confinamento dovuto alla chiusura, realizzato con la Compagnia MaMiMò di Reggio Emilia, città in cui il regista attualmente lavora e vive. Per le successive settimane Banfo sarà di nuovo in Valle con le sue residenze d’artista di Storie di Piazza, formula formativa di grande successo che permette agli amatori del teatro di fare approfondimenti tematici su personaggi o autori diversi, in questo caso verrà affrontato il 4-5-6 settembre il personaggio Amleto e nel l’11-12-13 L. Pirandello. Prenotazioni info@storiedipiazza.it