Da Nord Ovest - Nuota nel lago d'Orta e scompare dalla superficie. Ricerche in corso

Nella giornata del 10 agosto alle 19.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Borgomanero è intervenuta in località Ronco di Pella per il soccorso/ricerca di una persona che stava nuotando nel lago d'Orta. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo stesse nuotando con un salvagente di segnalazione e verso le 19 sarebbe stato visto scomparire tra le acque del lago da una barca a vela.

Le prime ricerche di superficie sono iniziate in tardo pomeriggio con un’imbarcazione del Comando di Novara e sono continuate nella giornata dell'11. Sul posto, oltre alla squadra di Borgomanero con due mezzi nautici, e’ stata impiegata una squadra di sommozzatori del nucleo di Milano con una speciale strumentazione subacquea di ricerca remota di profondità (Rov) che ha consentito di scandagliare con sonar e telecamere il fondale posto a circa 140m e ad una distanza di 150m dalla costa.

In supporto una barca dei Carabinieri di Omegna che unitamente ad una del Comando Vigili del Fuoco di Novara hanno delimitato l’area di ricerca da eventuali presenze di altri natanti, che potessero interferire con l’attrezzatura in uso. Intervento ancora in corso senza esiti.