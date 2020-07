Cerrione, al consiglio comunale passa l'approvazione dell'esercizio finanziario. Contraria la minoranza

Passa con i voti della maggioranza la gestione finanziaria 2019 del comune di Cerriore mentre la minoranza è ha espresso parere contrario. Martedì 30 giugno alle 21, si è tenuto al Polivalente di Vergnasco il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno un solo punto. Esame ed approvazione del rendiconto della gestione del esercizio finanziario 2019

Il Sindaco ha illustrato i criteri di valutazione utilizzati per giungere ai risultati della gestione 2019 richiesti dalla legge e necessarie per interpretare il rendiconto. L amministrazione ha provveduto ad accantonare una quota pari a 530.931,41 euro per crediti di dubbia esigibilita'.

Crediti che derivano da mancati pagamenti della vecchia ICI, IMU, TASI, sanzioni da multe di autovelox, residui derivanti da mancati pagamenti della mensa, dal servizio mensa e la cifra derivante dal furto di rame nel campo fotovoltaico. Sono state illustrate tutte le spese e le variazioni avvenute nel corso del anno 2019.

Ed anche tutti gli introiti che il comune riceve dai trasferimenti statali. Introiti degli affitti :ufficio postale di Vergnasco ed alloggi e negozio nell ex palazzo Comunale di Cerrione capoluogo pari a 17000 euro. Affitto dal terreno in Mongrando 40000 euro, affitto terreno In Cossato e in Lessona pari a 20000 euro. Sempre in entrata, sono interessanti i fondi derivanti dalla gestione del impianto fotovoltaico in Cerrione: Entrata accertata per la vendita di energia 62.910,87 euro Entrata per incentivo da GSE 540.442,80 Credito IVA 101.770.86.

Il risultato della gestione finanziaria è pari ad euro 1.122.101,32 euro. L'approvazione del rendiconto ha avuto i voti favorevoli della maggioranza. La minoranza ha espresso parere contrario senza motivazioni.